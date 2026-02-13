Según la última actualización ofrecida por WrestleTix, la primera noche de WrestleMania 42 lleva ya 37.799 boletos vendidos, mientras la segunda se queda en los 37.654. No parece una mala cifra para un «setup» de 43.416 y considerando que aún restan dos meses hasta la celebración de ambas veladas. Pero parece que WWE tiene una opinión distinta.

Esto puede leerse hoy en el más reciente Wrestling Observer Newsletter.

«La caída en la venta de boletos para WrestleMania se dijo que es el motivo por el que todo el cartel del show está siendo evaluado, junto a que muchos en el equipo creativo tienen distintas opiniones sobre la dirección [del ‘bookeo’]. Hubo frustración porque tenían un plan ya a punto y luego lo cambiaron a un nuevo plan, y ahora podría y seguramente habrá otros cambios. Una persona involucrada apuntó que en este punto deberían ceñirse al plan actual porque el plan es bueno».

Dentro del mismo boletín, Dave Meltzer escribe lo siguiente acerca del rol de Brock Lesnar en «The Showcase of the Inmortals».



«La dirección de Brock Lesnar para Raw seguramente se sugiera en el Raw del 23 de febrero en Atlanta cuando regrese. Hubo una sugerencia en el Royal Rumble con Oba Femi y tras el Rumble lo único que nos dijeron era que no se trataba de algo seguro. Sabemos que en el cartel interno de enero, Lesnar estaba listado para enfrentar a LA Knight».

► WrestleMania 42: cartel provisional

Seguidamente, todo lo concretado hasta ahora de cara a WrestleMania 42, que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium en Las Vegas (Nevada, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CAMPEONATO WWE: Drew McIntyre (c) vs. ganador de la Elimination Chamber varonil

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Liv Morgan o la ganadora de la Elimination Chamber femenil

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan o la ganadora de la Elimination Chamber femenil