WWE podría traer de vuelta King of the Ring como evento premium

El pago por evento King of the Ring de WWE solía ser un evento de torneo anual en formato PPV donde la compañía coronaba a la realeza y le otorgaba una corona; sin embargo, este formato dejó de llevarse a cabo desde el 2002 debido a los bajos números de compras de PPV y Vince McMahon tomó eventualmente la decisión de reintroducirlo como un torneo que se lleve a cabo en la programación de Raw y SmackDown, hasta el año pasado en el que Xavier Woods fuera declarado como el nuevo soberano, con el agregado de que también se desarrolló el torneo Queen of the Ring, con Zelina Vega como su vencedora.

► Habrían grandes planes para King of the Ring y Queen of the Ring

Ahora que Triple H ha tomado la dirección creativa de WWE, es probable que ocurran más cambios de los que ya hemos visto en la programación de la compañía. Recientemente se habló de los planes que WWE tendría para sus eventos premium el próximo año, y uno de ellos podría incluir la reintroducción de «King of the Ring» como uno de los eventos premium.

En el reciente Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer señaló que WWE está discutiendo la idea de realizar otro evento premium de King of the Ring, donde también coronarán a una mujer como Reina del ring durante ese evento.

«Se habla de traer de vuelta el torneo King of the Ring con un espectáculo que sería tanto King of the Ring como Queen of the Ring. King of the Ring fue descartado como un PPV por Vince McMahon debido a que obtuvo números débiles en 2002. Hoy en día, sin necesidad de que los PPV se celebren como compras separadas, cosas como no hacer programas que no atrajeron o tener que hacer los espectáculos en horario de máxima audiencia ya que la mayor parte del dinero proviene de los EE. UU., pero ahora el dinero está garantizado por Peacock.»