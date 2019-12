El panorama ha cambiado completamente en WWE a finales de año y todo ello ha sido generado principalmente por dos factores de peso, la llegada de SmackDown a FOX y la emisión en vivo de NXT en USA Network. Estos dos factores, además de la indudable rivalidad con AEW en la noche de los miércoles, han hecho que ya por fin, de una vez por todas, se deje de hablar de NXT como «territorio de desarrollo» de WWE.

Las cosas claras. NXT arrasó en Survivor Series y a partir de entonces todos sabíamos que se les iba a tener mucho más en cuenta. Pero no es sólo cuestión de movimientos estratégicos si hablamos en términos de marketing sino también en términos deportivos. La llegada de Finn Bálor a NXT ha abierto la puerta a otros muchos talentos que podrían llegar en las próximas fechas a la marca amarilla y oro y así relataba el propio Finn su regreso en @WWENXTSpain.

► ¿Quién podría regresar a NXT?

Durante el primer episodio del podcast oficial de WWE dirigido por Corey Graves, Triple H comentó:

«Lo que tenemos sobre la mesa es una especie de borrador sobre el cual iremos dibujando las líneas del futuro. Quizás en el elenco principal haya gente en la que tras terminar con una rivalidad tenga que estar un periodo de tiempo fuera de televisión para recuperarse o recuperar a su personaje y en lugar de tenerle 3 meses o 6 meses fuera del ring yo les he dicho que me los den a mí, que podemos utilizarles en NXT«.

En primer lugar, Bálor ha sido el primer beneficiado de este movimiento tras los planes fracasados que ha tenido tanto en Raw como en SmackDown; en segundo lugar su personaje ha sufrido un cambio radical siendo ahora uno de los mayores rudos de la compañía; y en tercer lugar sigue manteniendo el mismo sueldo (unas cuatro veces más que cualquier otra Superestrella de NXT) con una agenda mucho más relajada que cuando estaba en Raw.

La expectación inicial dentro del vestidor de NXT —tras la firma con USA Network por la que WWE se embolsará unos 30 millones de dólares anuales—era que parte de ese dinero iría a parar directamente al bolsillo de los talentos de la marca, pero de momento no ha sido así y para empeorar las cosas Triple H comentó en 2018:

«Estamos en un momento en el que podemos ver a Superestrellas de Raw y SmackDown, que no tengan planes, regresar a NXT».

Éste ha sido el caso, hasta el momento, de figuras de la talla de Finn Bálor, Tyler Breeze, Fandango,Killian Dain o Lio Rush. También tenemos que tener en cuenta que los datos de audiencia de NXT en USA Network no han sido tan buenos como se esperaba así que llevara a varios talentos de Raw o SmackDown a NXT bien podría ayudar a solucionar este problema.

Sin ir más lejos ya vimos junto antes de Survivor Series, tras la invasión de los talentos del elenco principal a Full Sail, como NXT superaba por primera vez a AEW. Raw y SmackDown están llenos de súper talentos infravalorados a la espera de una oportunidad; oportunidad que visto lo visto bien podría llegar en NXT, es el caso de Zack Ryder, EC3, No Way José, Apollo Crews, Sami Zayn, Cedric Alexander, The IIconics, Cesaro o Mojo Rawley, por no hablar de todo un excampeón de NXT como es Bo Dallas.

