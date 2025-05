Becky Lynch regresó en WrestleMania 41 y tomó el lugar de Bayley en el combate que esta tenía programada por el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Días después, se reveló que fue la atacante de esta última, y en sus promos empezó a justificar sus razones, citando el hecho de que fue atacada por Bayley y las miembros de Damage CTRL en el pasado. Sin embargo, ahora está en medio de una rivalidad contra Lyra Valkyria, a quien enfrentará en Money in the Bank por el Campeonato Femenil Intercontiental WWE.

► Becky Lynch vs Bayley se daría en Evolution

WWE anunció recientemente que el esperado evento premium femenil, Evolution 2, regresará el 13 de julio de 2025, en vivo desde Atlanta, Georgia, y parece que la compañía ya está considerando un combate importante para Becky Lynch para el mismo.

Al respecto, según las redes sociales de Cory Hays de PWN, se informó que se ha hablado de Becky Lynch vs. Bayley para el próximo Evolution 2, y los fanáticos están obviamente entusiasmados con el combate entre dos de las estrellas que le han cambiado la cara a la división femenil de WWE en los últimos años.

«Becky Lynch vs Bayley ha estado en conversaciones para Evolution»

Hasta que este combate pueda ocurrir, Becky Lynch se enfrentará a Lyra Valkyria por tercera vez en el Money in the Bank con el Campeonato Intercontiental Femenil, y si sale victoriosa, el posible combate contra Bayley podría tener ese ingrediente adicional que es este nuevo título. No obstante, si Becky pierde, ya no podrá desafiar a la irlandesa por dicho campeonato.

Tras permanecer ausente desde WrestleMania 41, Bayley ha estado trabajando duro para su regreso al ring, y muchos fanáticos creen que aparecerá en Money in the Bank para establecer esta rivalidad.