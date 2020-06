Aunque WWE estuvo hecha un caos por estos días dado que se reportó a un luchador con covid-19 en las grabaciones del 9 de junio, y hubo polémica por la presencia de fans sin tapabocas en el más reciente show de Raw, misma polémica que les obligó a cancelar las grabaciones de SmackDown, y hasta que emitieron un comunicado de prensa que enviaron a SÚPER LUCHAS en el que explicaban de manera precisa y coherente por qué los fans no habían portado mascarillas, se ha podido conocer que la compañía está trabajando en un plan, por fases, para regresar a realizar giras, al menos a nivel local dentro de los Estados Unidos.

► WWE planea hacer giras y Donald Trump promete la vacuna

Sí, así es. En el mundo se ha vuelto común hablar de desescalamiento y de fases, pues bien, WWE no es ajena a estos términos y pronto empezará a desescalar el nivel de exigencia en torno a la realización de todos sus shows, según reporta Raj Giri de Wrestling Inc.

De acuerdo a lo que reporta este portal noticioso, el hecho de que las Superestrellas en desarrollo de WWE y demás miembro del personal que trabajó en las últimas grabaciones haya invitados a sus amigos y familiares a ser fans pagando boleto de manera real en WWE Raw, en WWE NXT y seguramente este viernes en WWE SmackDown, es parte del plan de la Fase 2 que tiene WWE para entrar a la "nueva normalidad".

Así es, la compañía tiene 4 fases y la siguiente etapa de la fase 2 es retirar a los reclutas y que solo queden sus amigos y familiares, fans selectos, en el WWE Performance Center. Eso sí, quedarán algunos listos por si los fans normales no logran completar el aforo del 20 por ciento que tienen actualmente. La fase tres será la de llevar una audiencia de fans 100 por ciento reales, es decir, no necesariamente amigos o familia de los reclutas de NXT, sino cualquiera que esté en la Florida y quiera pagar un boleto.

Para esta fase, la capacidad de asistencia subiría a un 50 por ciento o más. Con esto, en WWE buscan que las personas que los ven desde casa vean que las cosas "ya están regresando a la normalidad". Y es que se intentará convencer de esto a los fans, para que todos vean que no hay problema alguno en ser parte del público y entonces ya el plan maestro de WWE es que en la fase 4, estarán regresando a hacer giras por los Estados Unidos, al menos para presentar shows televisados y PPVs en diferentes ciudades.

No se habla por ahora de House Shows. Esta cuarta fase se debería empezar a desarrollar en otoño, a mediados de septiembre, y de ahí en adelante no más allá de diciembre. El presidente de los Estados Unidos y miembro del Salón de la Fama WWE, Donald Trump, dijo anoche en entrevista a FOX News que no solamente el virus estaba perdiendo fuerza y se estaba desvaneciendo, sino que su país estaba muy cerca de obtener una vacuna. Esperanzadoras palabras.