¿WWE planea convertir a Jey Uso en rudo?

Jey Uso

El final del episodio de esta semana de Raw dejó una de las escenas más impactantes de la noche cuando Jey Uso atacó por sorpresa a LA Knight, confirmando las tensiones que ya se habían dejado ver entre ambos al inicio del programa. El ex Campeón de los Estados Unidos había acudido al rescate de Jey y su hermano Jimmy durante un enfrentamiento contra Bronson Reed y Bron Breakker. Sin embargo, tras un malentendido el ex Campeón Mundial dejó claro su posición respecto a «La Megaestrella», ante la mirada sorpresiva de su hermano.

► Jey Uso empieza a mostrar un lado agresivo

Jey Uso ha sido uno de los más queridos y consentidos de la WWE durante mucho tiempo y su «Yeet» ha sido bastante contagioso; sin embargo, tras los eventos del pasado lunes se empezó a especular sobre un posible cambio al bando rudo.

Al respecto, según un informe de BodySlam.net, la WWE no tiene planes creativos para convertir a Jey Uso en rudo por el momento, e internamente, sigue siendo uno de los mejores técnicos de la WWE, y la forma en como ha sido presentado en pantalla es coherente con esa dirección.

“Por ahora, no hay planes creativos dentro de la WWE para convertir a Jey Uso en rudo. Internamente, sigue siendo uno de los mejores técnicos de la compañía, y su presentación actual refleja esa postura”.

WWE Raw 01 septiembre 2025 Jey Uso LA Knight 2

Antes del ataque que le realizara a LA Knight, Jey Uso mostró un lado más agresivo que los fanáticos no habían visto en mucho tiempo, donde incluso su hermano Jimmy señaló cómo Jey empezaba a sonar como Roman Reigns. Sin embargo, esta podría ser una parte de la evolución de su personaje, que no necesariamente implique que vaya a convertirse en villano.

