¿WWE planea convertir a Jey Uso en rudo?

El final del episodio de esta semana de Raw dejó una de las escenas más impactantes de la noche cuando Jey Uso atacó por sorpresa a LA Knight, confirmando las tensiones que ya se habían dejado ver entre ambos al inicio del programa. El ex Campeón de los Estados Unidos había acudido al rescate de Jey y su hermano Jimmy durante un enfrentamiento contra Bronson Reed y Bron Breakker. Sin embargo, tras un malentendido el ex Campeón Mundial dejó claro su posición respecto a «La Megaestrella», ante la mirada sorpresiva de su hermano.

► Jey Uso empieza a mostrar un lado agresivo

Jey Uso ha sido uno de los más queridos y consentidos de la WWE durante mucho tiempo y su «Yeet» ha sido bastante contagioso; sin embargo, tras los eventos del pasado lunes se empezó a especular sobre un posible cambio al bando rudo.

Al respecto, según un informe de BodySlam.net, la WWE no tiene planes creativos para convertir a Jey Uso en rudo por el momento, e internamente, sigue siendo uno de los mejores técnicos de la WWE, y la forma en como ha sido presentado en pantalla es coherente con esa dirección.

“Por ahora, no hay planes creativos dentro de la WWE para convertir a Jey Uso en rudo. Internamente, sigue siendo uno de los mejores técnicos de la compañía, y su presentación actual refleja esa postura”.

Antes del ataque que le realizara a LA Knight, Jey Uso mostró un lado más agresivo que los fanáticos no habían visto en mucho tiempo, donde incluso su hermano Jimmy señaló cómo Jey empezaba a sonar como Roman Reigns. Sin embargo, esta podría ser una parte de la evolución de su personaje, que no necesariamente implique que vaya a convertirse en villano.