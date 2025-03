WWE pisa el freno con el empuje a Drew McIntyre

El año pasado CM Punk junto a Drew McIntyre protagonizaron la que está en la disputa de la mejor rivalidad de la WWE en años recientes.

Lo anterior cerró de manera brutal en WWE Hell in a Cell, en la lucha que le da nombre al premium live event.

Este año inició en SmackDown y aunque parecía que su camino se cruzaría con el Campeón Indiscutido WWE, Cody Rhodes, por ahora parece que no.

Actualmente, todo parece indicar que se calzará las botas ante Damian Priest en WrestleMania 41.

¿Será que pisaron el freno con McIntyre?

Según informó Dave Meltzer en el más reciente boletín del «Wrestling Observer Newsletter», originalmente McIntyre estaba previsto para enfrentar a nadie más y nadie menos que a Rhodes por el cinturón en su poder.

Por eso su cambio de semanal.

Y cito.

«No se ha anunciado nada más, pero todo apunta a que Rhea Ripley será agregada a la lucha por el título mundial femenino entre Iyo Sky y Bianca Belair, lo cual tiene que suceder dado que Ripley es claramente la estrella más grande de la división femenina en este momento.



«Kevin Owens vs. Randy Orton, Damian Priest vs. Drew McIntyre (McIntyre fue movido a SmackDown originalmente para una serie de luchas por el título con [Cody] Rhodes, pero si Rhodes pierde, eso se desmorona, ya que no veo que hagan [John] Cena vs. McIntyre) y Naomi vs. Jade Cargill fueron combates rumoreados, que parecían probables tras Elimination Chamber y que han sido promovidos fuertemente en televisión esta semana».