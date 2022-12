Mustafa Ali está buscando continuamente su hueco en la programación de WWE, haciendo de todo, sin que nada termine de funcionar, o de llevarlo al siguiente nivel, de consolidarlo. Estuvo últimamente alrededor del Campeonato de Estados Unidos pero finalmente acabó quedando fuera de la contención al título. Seguiremos viendo cómo evoluciona su carrera pero ahora nos enfocamos en su reciente combate no televisado durante las grabaciones de Friday Night SmackDown en Chicago en las que no debería haber estado.

► WWE permitió que Mustafa Ali luchara en Chicago

La compañía estuvo grabando dos programas de la marca azul en la ciudad y allí estuvo Mustafa Ali luchando contra Mansoor. No porque ambos vayan a comenzar una historia, ni tampoco porque el ex 205 Live vaya a trabajar de ahora en adelante en el show de los viernes -recodemos que es una Superestrella de Monday Night Raw- sino que fue porque WWE se lo permitió debido a que iba a visitarlo su familia. Hace unas horas leíamos a William Regal hablando sobre cómo la familia debe ser siempre lo primero para un luchador.

Y debido a su carrera, como el resto de sus compañeros y compañeras, Mustafa Ali no puede pasar con sus familiares todo el tiempo que querría. Pero le dejaron que tuviera un combate así podía estar allí con ellos, como informan nuestros compañeros de Fightful. Eso sí, como señalamos, la lucha no se verá en televisión. No tendría sentido.

¿Qué os parece lo que está haciendo Mustafa Ali actualmente en WWE?