Todo el mundo dentro y fuera de la lucha libre profesional lo conocen como Hulk Hogan. En realidad, se llama Terry Eugene Bollea. Y durante su larga carrera en los encordados (1977-2012) utilizó muchos otros: Hulk Boulder, Mr. America, Sterling Golden, Super Destroyer o Terry Boulder. Entre todos ellos, el más reconocido sería Hollywood Hogan cuando estaba dentro de la nWo junto a Kevin Nash y Scott Hall. Y justamente con el «Big Daddy Cool» continuamos porque ha compartido un detalle curioso del nombre del «Hulkster».

► Hulk Hogan, entre WWE y Marvel

En un reciente episodio de su podcast, Kliq This, el también miembro del Salón de la Fama revela que WWE tuvo que pagar cien mil dólares a Marvel para poder utilizar el nombre «Hulk» debido a que la compañía de cómics, películas y series lo tenían en propiedad debido a su famoso personaje gigante de color verde que en la actualidad está interpretado Mark Ruffalo. Nash no entiende que esto tuviera que ser así, sí que se pudiera registrar un nombre pero no hasta el punto de no permitir que formara parte de otro distinto. Aunque eso fue realmente lo que ocurrió.

“Solo debería poder registrarse, pero no ser marca registrada. Y luego tendrías que firmar un acuerdo de comercialización. No veo cómo pueden registrarlo. Era de Marvel, y (WWF) pagó, quiero decir cien de los grandes, para usar la marca registrada de Hulk”.

De acuerdo a Cagematch, el primer combate en el que Hulk Hogan utilizó este nombre fue el que tuvo con Ben Ortiz el 12 de noviembre de 1979 en el programa de televisión WWF Championship Wrestling.