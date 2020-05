El sábado pasado reportábamos la salida de Drew Gulak de la compañía, debido a que contrato expiró y no fue renovado, siendo el último de un largo listado de Superestrellas que han salido de WWE en las últimas semanas. En el caso de Gulak, los reportes indicaron que la compañía tuvo la intención de renovarlo, pero no hubo acuerdo en el tema salarial, y ahora Gulak es agente libre, y quizás uno que será bien requerido en el medio luchístico.

► El nombre de Drew Gulak fue omitido por WWE

A pesar de lo ocurrido, parece que todavía hay tela que cortar en el caso de Drew Gulak, quien inclusive podría volver a WWE si las condiciones de negociación le resultan favorables. De no ser así, podría estar en otra empresa muy pronto, debido a que no tiene la cláusula de no competición de 90 días.

Recordemos que la última aparición de Gulak en WWE precisamente se dio este viernes en SmackDown, en una lucha que sostuvo con Daniel Bryan en la primera ronda del torneo para definir al nuevo Campeón Intercontinental. Bryan ganó el encuentro, pero ambos dieron una clase magistral de lucha libre, siendo lo mejor que hemos visto en un programa semanal en este 2020.

Precisamente, WWE nos recuerda con un video publicado en su cuenta de Twitter, aunque incluyó un comentario que llamó sorprendentemente la atención de los fanáticos.

"Daniel Bryan y su compañero de entrenamiento se miden en la primera ronda del torneo por el Campeonato Intercontinental"

Ciertamete, WWE omitió el nombre de Drew Gulak, lo cual tendría sentido por cuanto el ex Campeón crucero ya no está bajo contrato con la compañía, pero es un hecho que no dejó de llamar la atención, y en algunas respuestas a este tuit, los fanáticos lo citan como "irrespetuoso" para quien fuera su empleado hasta hace pocos días.