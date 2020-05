WWE omitió a Roman Reigns en un vídeo sobre WrestleMania 31

Money in the Bank debutó como concepto en WrestleMania 21, hasta que su popularidad propició que la empresa decidiera otorgarle PPV propio dentro de su calendario. Y vaya si ha dado juego el hecho de que un gladiador tenga la posibilidad de cobrar una oportunidad titular en cualquier momento, por el plazo de un año. Momentos que definieron las carreras de varias Superestrellas, caso de aquella sorpresiva irrupción de Seth Rollins durante el estelar de WrestleMania 31 disputado por Brock Lesnar y Roman Reigns, y que coronó a "The Architect" como Campeón Mundial de Peso Completo WWE.

El Imperio McMahon hizo ayer un Top 10 de "Money in the Bank Moments" durante Raw, situando este canjeo en la cima. He aquí el listado completo.

#10: AJ Styles aplica a Kevin Owens un AA sobre una escalera (Money in the Bank 2017)

#09: Sasha Banks recibe un Springboard Crossbody de parte de Ember Moon (Money in the Bank 2018)

#08: Randy Orton canjea su maletín contra Daniel Bryan (SummerSlam 2018)

#07: Brock Lesnar gana el maletín varonil (Money in the Bank 2019)

#06: Shelton Benjamin ejecuta un Flip Dive desde una escalera (WrestleMania 22)

#05: Bayley canjea su maletín contra Charlotte Flair (Money in the Bank 2019)

#04: Andrade lanza a Finn Bálor sobre una escalera con un Sunset Flip Powerbomb (Money in the Bank 2019)

#03: Edge canjea su maletín contra John Cena (New Year's Revolution 2006)

#02: Jeff Hardy se lanza encima de Edge, rompiendo una escalera (WrestleMania 23)

#01: Seth Rollins canjea su maletín contra Brock Lesnar y Roman Reigns (WrestleMania 31)

► El fundido a negro de Roman Reigns

Sin embargo, al recordar el número uno del ranquin, las imágenes no mostraron en ningún momento a "The Big Dog", cuando fue este quien recibió la cuenta de tres.

They literally edit out #SethRollins pinning #RomanReigns at Wrestlemania 31 for the WWE Championship wtf?! #RAW pic.twitter.com/5IGPJ1xPRo — Punk Justice (@punkjustice777) May 5, 2020

Edición que llega después de semanas de completa falta de referencia a Reigns, desde que este decidió borrarse de las grabaciones de WrestleMania 36, provocando que Braun Strowman pasara a ser el retador de Goldberg por el Campeonato Universal. Dave Meltzer apuntó a un posible malestar entre empleado y empleadores, pues igualmente, Reigns tampoco aparece en la campaña Make-A-Wish de este año, pese a otros reportes que aseguran que WWE aceptó de buena gana dicha autoexclusión de las pantallas.