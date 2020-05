Muchos no dudarán en afirmar que la victoria más importante de Jon Moxley en WWE ocurrió en Money in the Bank 2016. Bajo el nombre de Dean Ambrose, el ahora Campeón Mundial de Peso Completo AEW consiguió el maletín con el contrato para cobrarlo en cualquier momento para una oportunidad titular, lo cual hizo esa misma noche para vencer a Seth Rollins, después de que este hiciera lo propio con Roman Reigns, para convertirse por primera vez en Campeón Mundial de Peso Completo WWE. Un triunfo que elevó al "Lunático" a los altares del imperio de Vince McMahon.

Y este momento tiene su propio video en WWE YouTube.

► WWE omite a Jon Moxley, o eso dicen

No obstante, WWE decidió no incluirlo en la reciente publicación de la lucha Rollins vs Reigns por dicho título que hicieron para promocionar Money in the Bank 2020. Cabe mencionarse que pudieron no haberlo hecho precisamente porque ya tiene su propio video, o quizá para no continuar promoviendo a un luchador que no solo no forma parte de su elenco sino que es la estrella principal de su competencia directa, pues no sería la primera vez.

Cada uno puede pensar lo que quiera, pero, como era de esperar, la principal especulación es que la Gran W eliminó, una vez más, a Moxley, de su material. Como puede verse en los comentarios al video, que van desde "¿no sucedió algo importante después de esta lucha?" a "momentos después...", pasando por "eliminaron el final". De todas formas, para quienes quieran evitar polémicas, pueden disfrutar tanto del combate como de dicho importante momento por separado. Y hablando del combate, nunca es mal momento para recordar, entre otras cosas, el espectacular counter de Rollins a Reigns del Spear al Pedigree.