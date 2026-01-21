WWE NXT: Zaria y Sol Ruca van por el Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA

En el evento estelar de WWE NXT de esta noche, vimos una triple amenaza entre Sol Ruca y Zaria, enfrentando a Kendal Grey y Wren Sincladir, así como también a Fallon Henley y Lainey Reid de Fatal Influence.

En esta triple amenaza estaba en juego que el equipo ganador tuviera una oportunidad titular a futuro por Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA, que actualmente está en poder de Heather by Elegance y M by Elegance, del equipo conocido como The Elegance Brand.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Red atacó a Zaria con una superkick y luego, con una Crucifix Bomb, le dio paso a Henley. Henley puso el toque de espaldas para Zaria, pero Ruca sacó del ring a Henley. Reid ayudó a Henley a escapar de Zaria, pero Zaria reaccionó. Con un doble Sol Snatcher, atacaron a Fatal Influence. Zaria realizó un F5 para Henley y la cubrió para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

No se sabe cuándo Zaria y Sol Ruca harán efectiva esta oportunidad titular, pero la cosa está candente, pues ambas mostraron roces entre ellas en el combate.