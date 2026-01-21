WWE NXT: Zaria y Sol Ruca van por el Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA

por
WWE NXT 20 enero 2026 Zaria Sol Ruca

En el evento estelar de WWE NXT de esta noche, vimos una triple amenaza entre Sol Ruca y Zaria, enfrentando a Kendal Grey y Wren Sincladir, así como también a Fallon Henley y Lainey Reid de Fatal Influence.

En esta triple amenaza estaba en juego que el equipo ganador tuviera una oportunidad titular a futuro por Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA, que actualmente está en poder de Heather by Elegance y M by Elegance, del equipo conocido como The Elegance Brand.

Sol Ruca y Lainey Reid en WWE NXT 20 de enero 2026
Sol Ruca y Lainey Reid en WWE NXT 20 de enero 2026

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Red atacó a Zaria con una superkick y luego, con una Crucifix Bomb, le dio paso a Henley. Henley puso el toque de espaldas para Zaria, pero Ruca sacó del ring a Henley. Reid ayudó a Henley a escapar de Zaria, pero Zaria reaccionó. Con un doble Sol Snatcher, atacaron a Fatal Influence. Zaria realizó un F5 para Henley y la cubrió para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

No se sabe cuándo Zaria y Sol Ruca harán efectiva esta oportunidad titular, pero la cosa está candente, pues ambas mostraron roces entre ellas en el combate.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos