WWE NXT: Wren Sinclair, retadora al Campeonato Femenil WWE Speed

por

Esta noche, en la cuarta lucha de NXT presentada por WWE, vimos cómo Wren Sinclair venció a Thea Hail en una lucha de WWE Speed, para consagrarse como la NUEVA retadora al Campeonato WWE Speed de Fallon Henley, en una lucha muy interesante.

► Momentos clave

La lucha empezó con Thea atacando con patadas voladoras y yeguita a su rival, logrando así una cuenta en dos segundos… Thea buscó una kimura al brazo, pero Wren le dio un golpe con el antebrazo y la evitó… Luego, Thea atacó con patada a su rival, le hizo desnucadora giratoria y Wren cayó al piso de ringside… Thea Hail le cayó a Wren Sinclair encima con tremendo tope suicida.

El final llegó cuando Thea buscó una plancha cruzada, y Wren la evitó y, con rodada a espaldas, casi gana. De inmediato, Thea logró una kimura al brazo, pero Wren rodó sobre la lona y le aplicó a Hail un Cattle Mutilation que la hizo rendir.

► ¿Y ahora qué?

Wren Sinclair es la retadora número uno al Campeonato Femenil WWE Speed, en poder de Fallon Henley, pero se sabe cuándo será la lucha titular, pues desde el 20 de enero de este año, Fallon no lucha en la televisión de NXT, si bien sí ha competido en House Shows.

Wren Sinclair en WWE NXT 10 de marzo 2026
Wren Sinclair en WWE NXT 10 de marzo 2026
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos