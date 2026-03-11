WWE NXT: Wren Sinclair, retadora al Campeonato Femenil WWE Speed

Esta noche, en la cuarta lucha de NXT presentada por WWE, vimos cómo Wren Sinclair venció a Thea Hail en una lucha de WWE Speed, para consagrarse como la NUEVA retadora al Campeonato WWE Speed de Fallon Henley, en una lucha muy interesante.

► Momentos clave

La lucha empezó con Thea atacando con patadas voladoras y yeguita a su rival, logrando así una cuenta en dos segundos… Thea buscó una kimura al brazo, pero Wren le dio un golpe con el antebrazo y la evitó… Luego, Thea atacó con patada a su rival, le hizo desnucadora giratoria y Wren cayó al piso de ringside… Thea Hail le cayó a Wren Sinclair encima con tremendo tope suicida.

El final llegó cuando Thea buscó una plancha cruzada, y Wren la evitó y, con rodada a espaldas, casi gana. De inmediato, Thea logró una kimura al brazo, pero Wren rodó sobre la lona y le aplicó a Hail un Cattle Mutilation que la hizo rendir.

Wren Sinclair is HEADED to Houston! ✅@WrenSinclairWWE will face @FallonHenleyWWE for the Women's Speed Title NEXT WEEK! pic.twitter.com/PDS66CXWz0 — WWE (@WWE) March 11, 2026

► ¿Y ahora qué?

Wren Sinclair es la retadora número uno al Campeonato Femenil WWE Speed, en poder de Fallon Henley, pero se sabe cuándo será la lucha titular, pues desde el 20 de enero de este año, Fallon no lucha en la televisión de NXT, si bien sí ha competido en House Shows.