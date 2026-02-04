WWE NXT: Uriah Connors deja la Chase U tras derrota con Lexis King y Channing Lorenzo

Esta noche, en WWE NXT, vimos cómo Lexis King y «Stacks» Channing Lorenzo, quien estuvo acompañado de su novia, Arianna Grace, lograron vencer a Uriah Connors y Kale Dixon, de la Chase U, cuyo líder es Andre Chase.

► Momentos clave

La derrota de la Chase U terminó con Connors abandonando a Chase, pues la derrota fue realmente rápida. Connors atacó a Stacks rápidamente con un Tornado DDT, pero King se metió y evitó la caída.

Kale Dixon atacó a Stacks con varios derechazos; luego a King le dio tremendo derechazo, pero este reaccionó con un golpe con el antebrazo en la nuca y lo remató con su movida final, The Coronation, para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, un frustrado Connors dejó a Chase y Dixon solos en el ring. ¿Qué se vendrá para él?