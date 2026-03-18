WWE NXT: Uriah Connors y Channing «Stacks» Lorenzo vencieron a Hank Walker y Tank Ledger

Esta noche en el NXT presentado por WWE, vimos una buena lucha por equipos en donde Uriah Connors y Channing «Stacks» Lorenzo, vencieron a Hank Walker y Tank Ledger.

► Momentos clave

La lucha empezó con Channing y Uriah atacando a Hank y Tank, incluso antes de que sonara la campana… el réferi luego los separó y logró ahora sí que sonara oficialmente la campana.

Tank y Hank se recuperaron y atacaron a sus rivales en el esquinero, con planchas y un con sentón bombazo.

Más adelante, Channing conectó puñetazos y Uriah entró y castigó con patadas a Hank.

Uriah luego logró un slingshot sentón para una cuenta en dos segundos… Tank luego conectó codazos a sus rivales.

El final llegó cuando Channing conectó una superkick, pero Hank le conectó una buena patada. Hank y Tank atacaron a sus rivales con el Malachi Crush y luego, conectaron a Channing con una combinación de bombazo y plancha cruzada.

Sin embargo, Channing no era el hombre legal en la lucha, así que Uriah Connors aprovechó para conectar La Magistrar sobre Hank Walker y llevarse la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Parece el inicio de una buena rivalidad, se ve interesante, fue una buena lucha; ya veremos qué ocurre.