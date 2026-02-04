WWE NXT: Tony D’Angelo regresa y buscará castigar a DarkState

Esta noche en WWE NXT, Tony D’Angelo, quien no aparecía y no lucha en televisión desde julio del año pasado, realizó su regreso a NXT y dijo que, aunque podía mencionar las razones por las que se fue y por las que volvió, hay algo que puede decir.

D’Angelo dijo a los fans que los fans conocen su pasado en NXT, que el año pasado era un hombre feliz rodeado de sus amigos y familia y que todo eso le fue quitado de la nada, por lo que siente que recibió una llamada a despertar.

► Tony D’Angelo anuncia su regreso a WWE NXT para cazar a DarkState

D’Angelo dijo que estaba bastante feliz y que estaba en la cima del mundo, con su gente y su familia… hasta que DarkState decidió arruinar su vida, por lo que tuvo que meterse en un cuarto oscuro a repensar quién era Tony D’Angelo, un ex Campeón Norteamericano NXT y un All América: «Lo mejor que hago es arrojar la cabeza de la gente contra la lona». Finalmente, Tony D’Angelo declaró que regresaba por dos razones: primero, DarkState. Pero no para vengarse de ellos, sino para castigarlos por quitarle todo. Y el segundo motivo, dijo, lo descubriremos cuando acabe con DarkState.