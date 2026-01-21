WWE NXT: Tony D’Angelo arrestado tras atacar a Sean Legacy

WWE NXT 20 enero 2026 Tony D'Angelo Ava

Esta noche, en WWE NXT, vimos la segunda lucha oficial de Eli Knight desde que firmó contrato con WWE NXT, la semana pasada. Se enfrentó a un hombre muy reconocido en WWE EVOLVE, como lo es Sean Legacy. En juego estaba clasificar a la lucha de escaleras para buscar al nuevo Campeón NXT.

Eli Knight recibió el apoyo de los fans y una gran ovación tras hacer un lindo y estético moonsault fuera del ring.

Eli Knight vs Shawn Legacy en WWE NXT 20 de enero 2026
► Momentos clave

Legacy lo pateó en la espalda varias veces; Eli Knight reaccionó con puñetazos, pero recibió otra patada a la espalda y un moonsault estando en pie Legacy.

Legacy y Knight intercambiaron lazos al cuello. Y luego, intercambiaron potentes puñetazos hasta que Legacy sacó ventaja, pero fue detenido por una patadota a la cara.

Tras una superkick, Legacy le hizo un spanish fly a su rival, voló desde la tercera cuerda y le cayó encima, pero la cuenta llegó solo a dos.

El final llegó cuando Legacy recibió con rodillas en alto a Knight y lo castigó con su remate final, el Shambles.

► ¿Y ahora qué?

Aunque Legacy ganó la lucha y clasificó al combate de escaleras, Tony D’Angelo apareció y, de nuevo, atacó a ambos luchadores de forma muy violenta. La Gerente General de NXT, Ava, apareció para hacerle frente junto con la policía local, que arrestó a Tony D’Angelo.

WWE NXT 20 enero 2026 012
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

