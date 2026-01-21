WWE NXT: Tony D’Angelo arrestado tras atacar a Sean Legacy

Esta noche, en WWE NXT, vimos la segunda lucha oficial de Eli Knight desde que firmó contrato con WWE NXT, la semana pasada. Se enfrentó a un hombre muy reconocido en WWE EVOLVE, como lo es Sean Legacy. En juego estaba clasificar a la lucha de escaleras para buscar al nuevo Campeón NXT.

Eli Knight recibió el apoyo de los fans y una gran ovación tras hacer un lindo y estético moonsault fuera del ring.

► Momentos clave

Legacy lo pateó en la espalda varias veces; Eli Knight reaccionó con puñetazos, pero recibió otra patada a la espalda y un moonsault estando en pie Legacy.

Legacy y Knight intercambiaron lazos al cuello. Y luego, intercambiaron potentes puñetazos hasta que Legacy sacó ventaja, pero fue detenido por una patadota a la cara.

Tras una superkick, Legacy le hizo un spanish fly a su rival, voló desde la tercera cuerda y le cayó encima, pero la cuenta llegó solo a dos.

El final llegó cuando Legacy recibió con rodillas en alto a Knight y lo castigó con su remate final, el Shambles.

► ¿Y ahora qué?

Aunque Legacy ganó la lucha y clasificó al combate de escaleras, Tony D’Angelo apareció y, de nuevo, atacó a ambos luchadores de forma muy violenta. La Gerente General de NXT, Ava, apareció para hacerle frente junto con la policía local, que arrestó a Tony D’Angelo.