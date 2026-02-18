WWE NXT: Tony D’Angelo acabó rápido a Cutler James

Esta noche en NXT, se llevó a cabo una lucha para que Tony D’Angelo se mostrara y sorprendió a Cutler James para ganar la lucha rápidamente.

► Momentos clave

La campana sonó y D’Angelo atacó con un Angle Slam a James. Luego, atacó con lazos al cuello y pisotones a James en el esquinero, pero este reaccionó y D’Angelo lo arrojó duro contra las sogas.

D’Angelo luego atacó a James con The Three Amigos Súplex, pero James atacó a D’Angelo con un rodillazo a la cara.

D’Angelo atacó con un spear a James y luego, con un rompe espinas dorsal, lo atacó para llevarse la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Dion Lennox apareció y atacó a Tony D’Angelo a traición. D’Angelo pudo resistir y revirtió la situación, atacándolo con una spear. Luego, mandó a Lennox y James fuera del ring, arrojándolos contra la barricada de protección y las escaleras metálicas, hasta que Dark State pudo salir corriendo a tiempo y evitar más castigo.