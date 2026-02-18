WWE NXT: Tony D’Angelo acabó rápido a Cutler James

por
Tony D'Angelo DESTACADAS SÚPER LUCHAS

Esta noche en NXT, se llevó a cabo una lucha para que Tony D’Angelo se mostrara y sorprendió a Cutler James para ganar la lucha rápidamente.

► Momentos clave

La campana sonó y D’Angelo atacó con un Angle Slam a James. Luego, atacó con lazos al cuello y pisotones a James en el esquinero, pero este reaccionó y D’Angelo lo arrojó duro contra las sogas.

D’Angelo luego atacó a James con The Three Amigos Súplex, pero James atacó a D’Angelo con un rodillazo a la cara.

D’Angelo atacó con un spear a James y luego, con un rompe espinas dorsal, lo atacó para llevarse la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Dion Lennox apareció y atacó a Tony D’Angelo a traición. D’Angelo pudo resistir y revirtió la situación, atacándolo con una spear. Luego, mandó a Lennox y James fuera del ring, arrojándolos contra la barricada de protección y las escaleras metálicas, hasta que Dark State pudo salir corriendo a tiempo y evitar más castigo.

WWE NXT Tony D'Angelo Cutler James
WWE NXT Tony D’Angelo Cutler James
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos