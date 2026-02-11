WWE NXT: The Vanity Project venció a Hank Walker y Tank Ledger

Esta noche en WWE NXT, vimos una buena lucha entre The Vanity Project ante Hank Walker y Tank Ledger, ganando la lucha los primeros, el equipo conformado por Brad Baylor y Ricky Smokes.

► Momentos clave

Baylor y Smokes dominaron a sus rivales la mayor parte de la lucha. El final llegó cuando Vanity Project hizo equipo para atacar a Walker, pero Ledger evitó la caída.

OTM y The Culling aparecieron, pero la seguridad los detuvo. Esto abrió la puerta para que Jackson Drake apareciera y le diera un rodillazo volador a Ledge. El réferi estaba distraído y Baylor aprovechó para luego hacerle una rodada a espaldas y ganar.

Jackson Drake helps The Vanity Project get the win over Tank and Hank.#WWENXTpic.twitter.com/dyYq0iGhhs — Fightful Wrestling (@Fightful) February 11, 2026