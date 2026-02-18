WWE NXT: The Vanity Project, retadores de DarkState por el Campeonato de Parejas

Esta noche en NXT, Ricky Smokes y Brad Baylor de The Vanity Project se enfrentaron a OTM, Hank Walker y Tank Ledger y The Cullin, y lograron ganar esta dura lucha para convertirse en los próximos retadores al Campeonato de Parejas NXT de Dark State.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Baylor recibió un tremendo C4 de Spears y le hizo el toque de espaldas. Drake logró sacar a Spears de la cuenta para salvar a Baylor.

Más adelante, OTM atacó a Spears con doble pisotón, luego, sacó a Walker y Ledger del ring y los dos hombres terminaron contra la mesa de comentaristas en español.

Baylor tomó ventaja de esto y metió de regreso a Spears al ring y le hizo el toque de espaldas para ganar.

► ¿Y ahora qué?

La próxima semana, Osiris Griffin y Saquon Shugars, de Dark State y Campeones de Parejas NXT, deberán poner en juego el título ante los muchachos de The Vanity Project.