Cree Will Ospreay que más pronto o más tarde, todos acabarán reconociendo la calidad de AEW y esta se situará en la cima de la industria. Aunque luce complicado cuando tienes a la promotora número uno contraprogramando muchas de tus funciones.

Con todo, según reporta hoy Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter, se estima que Double or Nothing 2025, cita que WWE intentó opacar presentando a la misma hora NXT Battleground, acabe cosechando unas ventas de PPV bastante estimables, entre 122 mil y 130 mil, escasamente inferiores a las de Double or Nothing 2024 (133 mil) y superiores a las de Dynasty 2025 (120 mil). Recuerden, tales cifras no son exactas, sino aproximadas.

Y esperen, porque el siguiente gran show de AEW, All In: Texas, tampoco se librará. Como comentamos días atrás, WWE prepara NXT The Great American Bash, indicando en su anuncio de la pasada semana que dicho «PLE» tendría lugar durante la tarde del mismo 12 de julio, antes de Saturday Night’s Main Event XL, sin concretar hora de inicio.

► Una tarde competida

Y hoy, se confirman las sospechas. En la web oficial de WWE, The Great American Bash aparece listado junto a la hora 2:30 pm ET, referencial para los seguidores de cara a ocupar sus asientos, normalmente 30 minutos antes del inicio oficial del evento premium. Es decir, The Great American Bash arrancará a las 3 pm ET, al igual que All In: Texas.

Por el momento, no hay combates anunciados para The Great American Bash. Mientras, All In: Texas presenta provisionalmente el siguiente cartel.