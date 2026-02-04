WWE NXT: The Elegance Brand venció a Sol Ruca y ZARIA, que se golpearon entre sí

por
WWE NXT 007

Esta noche en WWE NXT, vimos cómo Sol Ruca y Zaria retaron a Heather By Elegance y M By Elegance de The Elegance Brand, actuales Campeonas de Parejas Knockouts TNA, sin embargo, no pudieron destronarla.

► Momentos clave

WWE NXT 005
El final llegó de manera sorpresiva. M By Elegance se metió y mandó a Heather contra Sol Ruca, a quien luego conectó con una super kick.

Heather la conectó con un moonsault y M se lanzó también con moonsault, pero falló. Ruca reaccionó con una plancha cruzada desde el esquinero, pero ZARIA le robó el relevo. Ruca la empujó.

WWE NXT 006
Ambas luego le hicieron spear a sus rivales; sin embargo, M By Elegance logró mover a Heather al último segundo e hizo que el Sol Snatcher de Sol Ruca que iba para Heather, lo terminara recibiendo ZARIA. M By Elegance atacó con arco y flecha a Sol Ruca y Heather By Elegance le cayó encima con un sentón bombazo para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Pues parece ser que las cosas no están tan bien entre ZARIA y Sol Ruca, así que hay que prestarle atención a esto, sobre todo después del final de la lucha.

The Elegance Brand y ZaRuca en WWE NXT 3 de febrero 2026
