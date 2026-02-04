WWE NXT: The Elegance Brand venció a Sol Ruca y ZARIA, que se golpearon entre sí

Esta noche en WWE NXT, vimos cómo Sol Ruca y Zaria retaron a Heather By Elegance y M By Elegance de The Elegance Brand, actuales Campeonas de Parejas Knockouts TNA, sin embargo, no pudieron destronarla.

► Momentos clave

El final llegó de manera sorpresiva. M By Elegance se metió y mandó a Heather contra Sol Ruca, a quien luego conectó con una super kick.

Heather la conectó con un moonsault y M se lanzó también con moonsault, pero falló. Ruca reaccionó con una plancha cruzada desde el esquinero, pero ZARIA le robó el relevo. Ruca la empujó.

Ambas luego le hicieron spear a sus rivales; sin embargo, M By Elegance logró mover a Heather al último segundo e hizo que el Sol Snatcher de Sol Ruca que iba para Heather, lo terminara recibiendo ZARIA. M By Elegance atacó con arco y flecha a Sol Ruca y Heather By Elegance le cayó encima con un sentón bombazo para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Pues parece ser que las cosas no están tan bien entre ZARIA y Sol Ruca, así que hay que prestarle atención a esto, sobre todo después del final de la lucha.