WWE NXT: Tavion Heights, retador al Campeonato WWE Speed

Esta noche, en la tercera lucha de la más reciente edición de WWE NXT, vimos cómo Tavion Heights en menos de 10 segundos, con tan solo un súplex de estómago contra estómago, logró vencer a Lexis King para convertirse en el nuevo retador al Campeonato WWE Speed.

► Momento clave

La campana sonó, King estaba de espaldas y Tavion Heights aprovechó para machacarlo con un gran súplex.

► ¿Y ahora qué?

Pues Jasper Troy ya tiene nuevo retador por el Campeonato WWE Speed. Ya veremos si Tavion Heights logra una victoria tan impresionantemente rápida.