WWE NXT: Sol Ruca venció a Lainey Reid

Esta noche, en la tercera lucha de WWE NXT, vimos cómo Sol Ruca venció a Lainey Reid de Fatal Influence en una muy buena lucha femenil.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Reid atacó a Ruca con un powerbomb, y la cuenta llegó solo a dos… Luego, Ried buscó otro Gory Bomb, pero Ruca le conectó un sunset flip y casi la vence.

Sol Ruca conectó un X Factor y luego, Reid recibió un azotón de espaldas contra la lona y casi pierde. Reid dio un puñetazo a Ruca, esta le dio una superkick de regreso y luego, Reid arrojó a Sol de cara contra la lona… Reid atacó a Sol con una Crucifix Bomb, pero falló su rodillazo y Sol Ruca la conectó con su Sol Snatcher para ganarle por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Sol Ruca se quedó mirando fijo a Jacy Jayne y Zaria, examiga de Sol Ruca y quien la traicionó y la atacó para llevarla a la desgracia, apareció detrás de Jacy y Fatal Influence, parece ser que las protegerá ahora contra Sol Ruca, a quien atacó por envidia.