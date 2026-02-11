WWE NXT: Sol Ruca nueva retadora de Jacy Jayne por el Campeonato Femenil NXT

por
WWE NXT 10 febrero 2026 Jacy Jayne y Sol Ruca

Esta noche, en el evento estelar de WWE NXT, vimos una buena lucha femenil entre Sol Ruca y Zaria ante Keldan Gray y Wren Sinclair.

► Momentos clave

En este combate estaba en juego que la mujer que consiguiera la victoria, ya fuera por lograr hacer rendir a la rival o por el toque de espaldas, se iba a convertir en la próxima retadora de Jacy Jayne por el Campeonato Femenil NXT.

El final llegó cuando Zaria castigó a Grey con una spear y Sinclair evitó la derrota. Zaria castigó con F5 a Sinclair y buscó el toque de espaldas, pero Sol Ruca, su compañera y con quien ya ha tenido roces y hasta se han golpeado «accidentalmente» en el pasado, fue más rápida…

Ruca conectó a Grey con un Sol Snatcher para cubrir más rápido que Zaria a su rival y Ruca logró la victoria por cuenta de tres sobre Grey para ganar la oportunidad de buscar el Campeonato Femenil NXT.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Fatal Influence: Fallon Henley, Lainey Reid y la Campeona NXT, Jacy Jayne, aparecieron para carear con Sol Ruca, próxima retadora de Jayne.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos