WWE NXT: Sol Ruca nueva retadora de Jacy Jayne por el Campeonato Femenil NXT

Esta noche, en el evento estelar de WWE NXT, vimos una buena lucha femenil entre Sol Ruca y Zaria ante Keldan Gray y Wren Sinclair.

► Momentos clave

En este combate estaba en juego que la mujer que consiguiera la victoria, ya fuera por lograr hacer rendir a la rival o por el toque de espaldas, se iba a convertir en la próxima retadora de Jacy Jayne por el Campeonato Femenil NXT.

El final llegó cuando Zaria castigó a Grey con una spear y Sinclair evitó la derrota. Zaria castigó con F5 a Sinclair y buscó el toque de espaldas, pero Sol Ruca, su compañera y con quien ya ha tenido roces y hasta se han golpeado «accidentalmente» en el pasado, fue más rápida…

Ruca conectó a Grey con un Sol Snatcher para cubrir más rápido que Zaria a su rival y Ruca logró la victoria por cuenta de tres sobre Grey para ganar la oportunidad de buscar el Campeonato Femenil NXT.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Fatal Influence: Fallon Henley, Lainey Reid y la Campeona NXT, Jacy Jayne, aparecieron para carear con Sol Ruca, próxima retadora de Jayne.