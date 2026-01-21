WWE NXT: Shiloh Hill venció a Josh Briggs, Tony D’Angelo los atacó

Esta noche, en la segunda lucha de WWE NXT, vimos una lucha clasificatoria para la lucha de escaleras por el vacante Campeonato NXT, entre Josh Briggs y la nueva sensación de la marca, Shiloh Hill.

La campana sonó y Hill, luchando en pantalones y zapatos de calle, dando un recuerdo al fallecido Bray Wyatt, empezó dándole puñetazos y patadas a su rival, quien reaccionó a su vez con rodillazos a la cabeza.

► Momentos clave

Poco después, Briggs mandó a volar fuera del ring a Shiloh, y lo metió de regreso para dominarlo a punta de pisotones en la espalda, la cara y el pecho.

Briggs puso un candado a la cabeza de Hill y le dio puñetazos. Luego, lo humilló con pequeñas bofetadas a la cabeza, lo que enfureció a Hill, quien luego giró sobre su propio eje y realizó un sentón bombazo a su rival.

Hill sobrevivió a un tremendo chokeslam de Briggs, quien luego le dio tremenda patadota en la cabeza, pero falló un gran moonsault. Hill con una desnucadora se llevó la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Así las cosas, entrará a la lucha de escaleras, en donde el primero que baje el Campeonato NXT será el nuevo monarca, tras la salida de Oba Femi rumbo al elenco estelar de WWE.

Tras la lucha, Tony D’Angelo atacó a Briggs y Hill y miró a Ricky Saints, quien estaba en la mesa de comentaristas y lo vio con miedo.