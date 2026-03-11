WWE NXT: Ricky Saints y Ethan Page vencieron a Joe Hendry y Myles Borne

por
WWE NXT Ricky Saints Ethan Page

Esta noche, en el evento estelar de NXT presentado por WWE, vimos cómo Ricky Saints y Ethan Page, otrora enemigos, se unieron para enfrentar y vencer de manera sorpresiva al Campeón NXT, Joe Hendry, y al Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne.

► Momentos clave

Ethan Page y Ricky Saints en WWE NXT 10 de marzo 2026
Ethan Page y Ricky Saints en WWE NXT 10 de marzo 2026

El final de la lucha llegó cuando Joe Hendry y Ricky Saints intercambiaron puñetazos. Page se metió al ring, Ricky buscó un súperplex y atacó así a Hendry. Page lo remató con un Power Plex, pero la cuenta llegó solo a dos. Más adelante, Joe Hendry reaccionó y atacó a Page con un Death Valley Driver.

Joe atacó con un azotón contra la lona a Ricky para una cuenta en dos segundos… Page tomó el pie de Joe, pero este pateó a Page y lo mandó contra la mesa de comentaristas… Joe y Ricky se golpearon con lazos al cuello y quedaron tendidos...

Ricky luego le pidió a Ethan el otro título y Page se lo dio a Ricky… El réferi evitó que Ricky usara el título como arma ilegal y Hendry aprovechó para obtener una cuenta en dos con una rodada a espaldas…

Page entró al ring y Ricky conectó a Hendry con una tremenda spear. Ricky luego buscó su Roshambo, pero Page le dijo a Ricky que le diera el relevo… Ricky y Page discutieron algo acalorados; Myles conectó a Saints con patadas voladoras y Page aprovechó para conectar a Borne con un Twisted Grin sobre el campeonato, para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Ethan Page careó con Borne. Ethan y Ricky dejaron sus diferencias a un lado y se abrazaron, y haciendo sus poses, así cerró la función de esta noche.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos