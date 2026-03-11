WWE NXT: Ricky Saints y Ethan Page vencieron a Joe Hendry y Myles Borne

Esta noche, en el evento estelar de NXT presentado por WWE, vimos cómo Ricky Saints y Ethan Page, otrora enemigos, se unieron para enfrentar y vencer de manera sorpresiva al Campeón NXT, Joe Hendry, y al Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Joe Hendry y Ricky Saints intercambiaron puñetazos. Page se metió al ring, Ricky buscó un súperplex y atacó así a Hendry. Page lo remató con un Power Plex, pero la cuenta llegó solo a dos. Más adelante, Joe Hendry reaccionó y atacó a Page con un Death Valley Driver.

Joe atacó con un azotón contra la lona a Ricky para una cuenta en dos segundos… Page tomó el pie de Joe, pero este pateó a Page y lo mandó contra la mesa de comentaristas… Joe y Ricky se golpearon con lazos al cuello y quedaron tendidos...

Ricky luego le pidió a Ethan el otro título y Page se lo dio a Ricky… El réferi evitó que Ricky usara el título como arma ilegal y Hendry aprovechó para obtener una cuenta en dos con una rodada a espaldas…

Page entró al ring y Ricky conectó a Hendry con una tremenda spear. Ricky luego buscó su Roshambo, pero Page le dijo a Ricky que le diera el relevo… Ricky y Page discutieron algo acalorados; Myles conectó a Saints con patadas voladoras y Page aprovechó para conectar a Borne con un Twisted Grin sobre el campeonato, para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Ethan Page careó con Borne. Ethan y Ricky dejaron sus diferencias a un lado y se abrazaron, y haciendo sus poses, así cerró la función de esta noche.