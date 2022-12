WWE NXT reanudará los house shows en enero de 2023

WWE NXT no va a realizar más house shows en los tres días que faltan para terminar el año 2022. Al contrario que el elenco principal, pues hoy mismo, 28 de diciembre, estarán realizando cuatro y terminarán el calendario el día 30. La marca amarilla lo hizo el 17. Siempre es interesante saber lo que ocurre en estos eventos no televisados porque si bien habitualmente no sucede nada llamativo de cuando en cuando son lugares para probar a una Superestrella, o una rivalidad, o una idea, o un debut… Y en Súper Luchas intentamos estar al tanto de cada uno de ellos.

► Las próximas fechas de NXT Live

Por ello traemos toda la información (vía Etix.com) acerca de los primeros NXT Live de 2023. La compañía dejará unos días de descanso a sus luchadores y luchadoras en desarrollo más allá de los programas semanales pero dentro de la priemra semana del año ya estarán trabajando en house shows.

6 de enero – Venice Community Center – Venice, Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

7 de enero – Largo Events Center – Largo Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

20 de enero – Havert L. Fenn Center – Fort Pierce, Florida – 18:30, Show: 19:30

21 de enero – Melbourne Auditorium – Melbourne, Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

10 de febrero – University Area Community Complex (UACDC) – Tampa, Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

11 de febrero – Citrus Springs Community Center – Dunnellon, Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

24 de febrero – Jacksonville Armory – Jacksonville, Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

25 de febrero – Lakeland Armory – Lakeland, Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

10 de marzo – Dade City Armory – Dade City, Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

11 de marzo – St. Petersburg Armory – St. Petersburg, Florida – Puertas: 18:30, Show: 19:30

Por el momento, se desconocen las luchas que presentarán, así que continuaremos informando cuando tengamos más novedades. Mientras tanto, a continuación podéis repasar lo ocurrido esta misma noche en el programa de televisión de NXT, el último de 2022, que incluyó dos defensas titulares.

¿Qué os ha parecido el 2022 de WWE NXT? ¿Qué os gustaría ver en la marca amarilla en 2023?