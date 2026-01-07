WWE NXT New Year’s Evil 2026: Oba Femi retiene ante Leon Slater, ¿pero dejó vacante el Campeonato NXT?

Esta noche, en el evento estelar del especial WWE NXT New Year’s Evil 2026, vimos cómo «The Ruler Of NXT», Oba Femi, logró retener el Campeonato NXT en una muy buena lucha ente «The Youngest In Charge», Leon Slater, actual Campeón de la División X de TNA Wrestling.

► Momento clave

El final de la lucha llegó cuando Oba Femi fue atacado con una patadota de Leon Slater que lo derribó al suelo de ringside. Leon luego voló con un tope suicida sobre Oba. Leon luego atacó a Oba, lo metió de regreso al ring y Leon buscó el swanton bomb de 450 grados, pero Oba lo recibió con las rodillas en alto. Oba luego con una rodada a espaldas casi gana, pero Leon Slater le respondió con una patada frontal, aunque Oba Femi resistió y le conectó un tremendo powerbomb para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Sin embargo, lo más trascendental ocurrió tras la lucha, pues la cámara mostró a Oba Femi celebrando y posando con el título en el ring. La Gerente General de NXT, Ava, fue mostrada leyendo una instrucción dada por WWE a los luchadores en desarrollo, en donde dijo que NXT necesita llenar muchos espacios con luchadores en desarrollo, ahora que un montón de los chicos de NXT están siendo llamados al elenco estelar de WWE, Raw y SmackDown.

La transmisión retornó a la cámara del ring, en donde se mostró solo el ring, sin Oba Femi, y el Campeonato NXT reposando en el centro del ring, así cerró la función y ya muchos fans creen que este fue un movimiento simbólico de Oba Femi para dejar vacante el título e ir al elenco estelar. Estaremos al tanto de esto aquí en SÚPER LUCHAS.