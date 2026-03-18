WWE NXT: Los Americanos vencieron a The Vanity Project

Esta noche en NXT, vimos cómo El Grande Americano, Rayo Americano y Bravo Americano se enfrentaron y vencieron a The Vanity Project (Brad Baylor, Ricky Smokes y el Campeón WWE EVOLVE, Jackson Drake).

► Momentos clave

Los Americanos empezaron con todo; Rayo Americano llevó a Smokes al esquinero tras patadas voladoras, y le dio buenos golpes, hasta que Baylor lo bajó de las sogas con patadas voladoras.

Luego, Los Americanos volaron con patadas voladoras fuera del ring, y atacaron a sus rivales… Y luego, se pusieron a bailar en el centro del ring para recibir la ovación de los aficionados.

El Grande Americano con un blockbuster desde el esquinero, casi gana. Bravo Americano luego hizo girar en su espalda muchas veces a Drake, y le dio un azotón contra la lona.

Bravo Americano se puso su sombrero norteño azul y le cayó encima a Drake con tremendo tope suicida. El Grande Americano casi vence a Brad tras un azotón de espaldas contra la lona.

El final llegó cuando Drake le dio patadas en la cara a El Grande Americano. Este le pidió más y luego, le respondió con una linda patada enzuigiri a la cabeza.

Rayo Americano le mostró al réferi una trampa de Brad Baylor. Rayo Americano le pasó la lámina metálica a El Grande Americano, pero no pudo capitalizar.

Smokes pateó a Rayo, pero Bravo logró el relevo y voló con plancha sobre Smokes. El Grande Americano tomó el relevo y le dio su cabezazo cargado al pecho para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Pues una inesperada aparición de Los Americanos en NXT. ¿A qué se deberá? ¿Volverán a salir?