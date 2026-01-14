WWE NXT: Lola Vice venció a Kelani Jordan

Esta noche, en la primera lucha de WWE NXT, vimos cómo la poderosa cubana, Lola Vice, logró vencer a Kelani Jordan en una buena lucha. El final de la lucha llegó cuando Kelani logró una rodada a espaldas para una cuenta en dos segundos, luego, Kelani le dio una patada y un Olympic Slam giratorio.

► Momento clave

Kelani luego falló una plancha con giro de 450 grados, pero Kelani logró con una rodada a espaldas ganar, solo que puso la mano en las sogas y el réferi la vio. Lola Vice logró darle un puñetazo giratorio justo allí para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Tras la contienda, Lola Vice dijo que va por el Campeonato Femenil Norteamericano NXT que actualmente posee Izzi Dame.