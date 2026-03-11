WWE NXT: Lexis King y Uriah Connors vencieron a Charlie Dempsey y Tavion Heights

En la segunda lucha de la noche de NXT, presentada por WWE, vimos cómo Lexis King y Uriah Connors lograron vencer a Charlie Dempsey y Tavion Heights, y hasta vimos en pantalla a William Regal y Fit Finlay, cuyo hijo, David Finlay, rechazó WWE y debutó en AEW la semana pasada, precisamente, porque le ofrecieron iniciar en NXT.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Uriah buscó un sentón bombazo, pero Charlie Dempsey lo recibió con las rodillas en alto… le hizo una quebradora de espaldas y Tavion luego entró y atacó a King, arrojándolo fuera de la ceja del ring…

Más adelante, Tavion atacó con lazos al cuello y con un súplex sobre King logró una cuenta en dos segundos… Todos se dieron entre todos y el réferi tuvo que revisar a Connors… Uriah y King fueron metidos al ring, y Charlie Dempsey y Tavion Heights se abrazaron, ante la atenta mirada de William Regal, padre de Dempsey y Fit Finlay…

Charlie conectó un súplex alemán a Tavion y luego, Charlie atacó con un súplex alemán a Tavion y lo metió al ring, en donde Uriah le conectó una patadota… King entró al ring y atacó a Tavion con su Coronation para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Charlie Dempsey se unió a Lexis King y Uriah Connors, el grupo de los que están orgullosos de ser luchadores de segunda, tercera y hasta cuarta generación, todo con William Regal y Fit Finlay viéndolos desde ringside.

Charlie Dempsey y Tavion Heights en WWE NXT 10 de marzo 2026
