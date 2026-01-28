WWE NXT: Lexis King cobró venganza y venció a Tavion Heights

Esta noche, en WWE NXT, vimos cómo Tavion Heighs se enfrentó a Lexis King, quien obtuvo su revancha luego de que hace cuatro semanas Heights lo venciera con tan solo 8 segundos.

► Momentos clave

La campana sonó y Heights lo sorprendió con un tremendo súplex, muy duro; quiso hacer lo mismo, pero King pudo resistir. King lo pateó, se lanzó desde las sogas, pero Tavion lo detuvo en el aire, lo cargó y lo azotó contra la lona y casi gana de nuevo.

Lexis luego lo bajó del ring, le hizo una superkick y lo arrojó contra la barricada y contra las escaleras metálicas, para pisotearlo.

Channing Lorenzo «Stacks» apareció con su novia, Arianna Grace, para ver la acción más de cerca. Esto no causó mayor distracción en Tavion, pero Lexis siguió dominando y King logró conectar varias veces a Tavion, le hizo una tremenda desnucadora giratoria y se llevó la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, King celebró con Stacks y con Arianna. Ya veremos si sigue el pique entre estos dos, como debería.