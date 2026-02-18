WWE NXT: Kelani Jordan venció a Lola Vice

WWE NXT Kelani Jordan DESTACADA

Esta noche, abrió NXT con una gran lucha femenil, de muy buen nivel, en donde Kelani Jordan logró vencer a la siempre peligrosa, la cubana, Lola Vice.

► Momentos clave

WWE NXT Lola Vice
Vice atacó a Jordan en la rampa de entrada; tras golpearla, la metió al ring y el réferi tocó la campana y ahí empezó un caos.

Jordan atacó a Vice con un lazo al cuello; luego, le dio un rodillazo y le pisoteó la mano.

Jordan conectó a Vice con un súplex y la cuenta llegó a dos, pero Jordan evitó la derrota y volvió a golpear la mano de Vince contra la lona.

WWE NXT Lola Vice 2
Vice atacó con una patada frontal a Jordan, pero Jordan se la devolvió y de nuevo, atacó la mano de Lola contra la ceja del ring.

WWE NXT Lola Vice 3
Vince pateó a Jordan en el medio; la acción se salió del ring. Vice atacó con su 305 a Jordan, pero Jordan evitó el golpe. El derechazo de Jordan terminó rompiendo una parte de la escenografía.

Jordan luego atacó a Vice, buscó su plancha con giro de 450 grados, pero Vice la puso en una dormilona. Jordan escapó y buscó una palanca al brazo, atacando la mano lastimada de Vice, quien tuvo que rendirse.

WWE NXT Lola Vice 4
► ¿Y ahora qué?

Kelani Jorda quiere el Campeonato Femenil NXT de Jacy Jayne. Ya veremos si con esta victoria le basta, o si necesita más.

WWE NXT Lola Vice Kelani Jordan
LA LUCHA SIGUE...
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

