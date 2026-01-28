WWE NXT: Keanu Carver destroza a Andre Chase

Esta noche en WWE NXT, en la última lucha para clasificar al combate de escaleras de la otra semana en donde se elegirá al nuevo Campeón NXT, vimos cómo André Chase se enfrentó a Keanu Carver, quien de inmediato, con su pinta y look de peleador de kickboxing, se le fue encima con potentes patadas.

► Momentos clave

Chase fue dominado los primeros minutos y recibió un tremendo súplex y quería darle un pisotón a Chase, pero este reaccionó y se quitó a tiempo.

Chase le dio varias patadas y machetazos a Keanu, luego quiso hacerle una especie de La mística, pero Keanu lo tuvo en el aire y le dio un codazo a la cara.

Chase le dio una patada frontal a la cara y luego le hizo un Súper DDT desde el esquinero y se le lanzó encima con una plancha cruzada. La cuenta llegó solo a dos.

Keanu luego sorprendió a Chase, lo bajó del ring y lo trató como un muñeco, arrojándolo contra la mesa de comentaristas en inglés con tremendo azotón de espaldas contra la lona. Inmediatamente después, lo metió al ring y le hizo otro duro azotón contra la lona para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Keanu siguió atacando brutalmente a Chase, arrojando su cabeza duro contra el poste del esquinero y luego, le pisoteó la cabeza contra las escaleras metálicas, causando que varios réferis y personal médico de WWE apareciera.

Keanu también hizo una promo diciendo que iba a destrozar de la misma manera a Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Jackson Drake y Dion Lennox para convertirse en el nuevo Campeón NXT.