WWE NXT: Joe Hendry venció a Dion Lennox con ayuda de Tony D’Angelo, quien lo atacó

Esta noche, en la más reciente edición de WWE NXT, y en la lucha estelar de la noche, vimos cómo Joe Hendry logró vencer a Dion Lennox de DarkState en una lucha sin descalificación, todo gracias a Tony D’Angelo, quien aunque atacó a ambos, se aseguró de que Hendry lograra la victoria.

► Momento clave

El final llegó cuando Dion logró hacerle una tremenda spear a Hendry y hacerlo atravesar una mesa en el esquinero. Dion logró una cuenta en dos segundos. Luego, Dion metió una silla al ring, pero fue detenido de la nada con un silletazo de parte de Tony D’Angelo, quien luego lo ataacó con un chokeslam. D’Angelo luego ayudó a ponerse en pie a Joe y le hizo un tremendo chokeslam. Tony D’Angelo entonces puso a Joe Hendry encima de Dion Lennox y el réferi hizo la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Ava apareció con miembros de seguridad, pero D’Angelo destrozó a la seguridad y pasó cerca de Ava camino a backstage.