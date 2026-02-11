WWE NXT: Joe Hendry retuvo el Campeonato NXT y fue atacado por Ricky Saints

Esta noche en WWE NXT, vimos cómo Joe Hendry venció a Jackson Drake de The Vanity Project, actual Campeón WWE EVOLVE, tras la paliza que le dieron los tres de The Vanity al inicio del show.

► Momentos clave

Drake se lanzó con un sentón bombazo para atacar a Hendry nada más al sonar la campana. Luego, le conectó un shooting star press, pero Hendry logró luego sacar a Drake del ring y atacarlo con un azotón de espaldas contra la lona.

Smokes y Baylor arrojaron a Hendry contra las escaleras metálicas y este se lastimó el hombro. El réferi los vio y los mandó a las duchas.

Drake continuó dominando a Hendry, hasta que este le conectó una desnucadora y un Fallaway Slam.

Drake aplicó una corbata para mandar a volar a Hendry, quien reaccionó y atacó a Drake con un powerbomb y se llevó la lucha con su movida final, el Standing Ovation.

Tras la lucha, Ricky Saints apareció de la nada y atacó a traición a Joe Hendry, elevó el Campeonato NXT dejando claras sus intenciones y se marchó.