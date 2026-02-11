WWE NXT: Joe Hendry retuvo el Campeonato NXT y fue atacado por Ricky Saints

por
WWE NXT 10 febrero 2026 Ricky Saints

Esta noche en WWE NXT, vimos cómo Joe Hendry venció a Jackson Drake de The Vanity Project, actual Campeón WWE EVOLVE, tras la paliza que le dieron los tres de The Vanity al inicio del show.

► Momentos clave

WWE NXT 10 febrero 2026 Jackson Drake Joe Hendry
WWE NXT 10 febrero 2026 Jackson Drake Joe Hendry

Drake se lanzó con un sentón bombazo para atacar a Hendry nada más al sonar la campana. Luego, le conectó un shooting star press, pero Hendry logró luego sacar a Drake del ring y atacarlo con un azotón de espaldas contra la lona.

Smokes y Baylor arrojaron a Hendry contra las escaleras metálicas y este se lastimó el hombro. El réferi los vio y los mandó a las duchas.

Drake continuó dominando a Hendry, hasta que este le conectó una desnucadora y un Fallaway Slam.

Drake aplicó una corbata para mandar a volar a Hendry, quien reaccionó y atacó a Drake con un powerbomb y se llevó la lucha con su movida final, el Standing Ovation.

Tras la lucha, Ricky Saints apareció de la nada y atacó a traición a Joe Hendry, elevó el Campeonato NXT dejando claras sus intenciones y se marchó.

WWE NXT 10 febrero 2026 Ricky Saints Joe Hendry
WWE NXT 10 febrero 2026 Ricky Saints Joe Hendry
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos