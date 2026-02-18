WWE NXT: Joe Hendry reta a Ricky Saints para NXT Vengeance Day

Esta noche en NXT, vimos cómo Joe Hendry apareció para demostrar cuánto enojado estaba con Ricky Saints, luego de que la semana pasada fuera brutalmente atacado por Ricky Saints.

► Momentos clave

Esto, luego de que Hendry lograra vencer al Campeón WWE EVOLVE, Jackson Drake, quien también atacó a Hendry al inicio de dicho NXT.

Hendry empezó diciendo que no estaba en el mood, en el ánimo para cantar su canción y exigió a Ricky Saints salir al ring.

Este apareció, pero en una plataforma cercana al ring y dijo que ver a Hendry con el Campeonato NXT lo enferma, pues Hendry le robó el título y por eso quiere recuperar lo que le pertenece y hacer que Hendry deje de hacer de NXT y el Campeonato NXT un meme.

«El Campeonato NXT alguna vez fue portado por una Superestrella WWE; ahora está siendo sostenido por una estrella de las redes sociales. Joe Hendry es un hombre común y corriente, pero eso no lo convierte en un campeón», sentenció Ricky Saints.

Hendry dijo que la diferencia entre él y Saints es que él sí se basa en hechos, y el hecho es que él es el Campeón NXT.

Saints dijo que Hendry era el mejor, pero en marketing, y que la gente pedía a alguien como él, para ser una respuesta real a la amenaza de Hendry, pues a diferencia de Joe, Ricky dice que sí ha trabajado duro para llegar donde está.

Hendry retó a Saints a enfrentarse a él en el ring, pero Saints dijo que mejor lo retaba por el Campeonato NXT en NXT Vengeance Day y Hendry aceptó.

► ¿Y ahora qué?

WWE NXT Vengeance Day 2026 será el sábado 7 de marzo desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.