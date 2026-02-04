WWE NXT: Joe Hendry, NUEVO Campeón NXT

Esta noche, en el evento estelar de WWE NXT, vimos una lucha de escaleras en donde estaba en juego el Campeonato NXT, el cual quedó vacante tras el llamado al elenco estelar del anterior monarca, Oba Femi. Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Dion Lennox, Keanu Carver, el Campeón EVOLVE, Jackson Drake y Joe Hendry estuvieron en el combate.

Finalmente, Joe Hendry logró alzarse con la victoria y este es su primer reinado en NXT, nada más y nada meno que como Campeón NXT, el máximo campeón de la marca.

► Momentos clave

La lucha estuvo marcada de buenos momentos. Tuvo un buen desarrollo y todos pudieron mostrarse así fuera unos segundos.

El final de la lucha llegó cuando Ricky pateó a Keanu de una escalera. Ricky posó en la escalera, se veía ya con el título, pero, de la nada… ¡Apareció Hendry en el otro lado de la escalera!

Luego de un intercambio de puñetazos, Joe tomó el campeoanto, pero Ricky también tomó el título. Ambos se subieron a lo alot de la escalera tomando el cinturón.

Joe Hendry le dio duro a Ricky con el campeonato y Ricky cayó de lo alto para caer encima de una escalera. Joe Hendry simplemente quitó el título y ya ganó.

This ladder bump from Ricky Saints was WILD#WWENXT pic.twitter.com/AJKIdfr7ZE — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) February 4, 2026

► ¿Y ahora qué?

Joe Hendry inicia una nueva era en su vida y en su carrera. Es, por primera vez en la historia, Campeón NXT. Y, sin duda, habrá una gran cantidad de hombres detrás de su título.