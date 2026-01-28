WWE NXT: Jaida Parker venció a Nikkyta Lyons en regreso de ambas a la televisión

WWE NXT 27 enero 2026 Jaida Parker

Esta noche en WWE NXT vimos cómo Jaida Parker volvió oficialmente a los rings de WWE NXT, luego de que no luchara desde octubre del año pasado. Eso sí, estuvo en noviembre, diciembre y enero en varias luchas en House Shows de NXT, y nunca se supo el motivo real de su ausencia.

Su rival fue Nikkyta Lions, quien también tuvo su última lucha televisada en noviembre en WWE EVOLVE y en NXT en televisión; su última lucha había sido el 11 de febrero de 2025.

► Momentos clave

WWE NXT 27 enero 2026 001
La rubia le dio tremenda patadota giratoria a Jaida, y se le fue encima con puñetazos a la cabeza y casi gana. Aunque se tocaba el brazo izquierdo, luego se supo que estaba bien.

Jaida empujó a la rubia, pero esto la enfureció y la llevó de cara contra todos los esquineros del ring y luego, ilegalmente, la pisoteó hasta casi cumplir los 5 segundos y le hizo una guillotina abriendo sus piernas al estilo de una porrista.

Jaida buscó las sogas, pero Lyons le dio tremendo derechazo a la cara. Luego, le hizo un buen súplex.

Con un powerbomb de la nada, Jaida recuperó el control de la lucha. Azotó contra la lona a Nikkyta y le dio un pisotón. Poco después, logró ganar; tras otro buen powerbomb, se llevó la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Tras el combate, Blake Monroe apareció en pantalla grande y le dijo que se cuidara.

WWE NXT 27 enero 2026 002
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

