WWE NXT: Jaida Parker atacó brutalmente a Blake Monroe

Esta noche, en la primera lucha de NXT, vimos una buena contienda entre Jaida Parker y Blake Monroe. El combate terminó sin resultado y con Parker enojada atacando a todo el mundo.

► Momentos clave

Jaida Parker en WWE NXT 10 de febrero 2026
Parker atacó a Monroe antes de que acabara de entrar. La campana sonó y Monroe le dio derechazos y pisotones a su rival, quien respondió con un súplex alemán y puso en una llave de rendición a su rival; incluso, le hizo un Thesz Press.

Monroe arrojó a Parker contra el esquinero y le dio derechazos en la columna vertebral.

Más adelante, Monroe atacó a Parker con un súplex, con un slingblade y la puso en un crossface; Parker reaccionó con rodada a espaldas, pero Monroe evitó la derrota.

Luego, ambas terminaron fuera del ring; el réferi hizo la cuenta de 10 y la lucha terminó sin resultado porque ninguna se metió al ring a tiempo.

Una Parker enojada arrojó a Monroe contra las escaleras metálicas, le hizo un ataque de cadera y luego, Parker se lanzó con pisotón desde lo alto de la escalera metálica y mandó a uno de los de seguridad contra la barricada antes de irse enojada.

