WWE NXT: Jacy Jayne retuvo el Campeonato Femenil NXT ante Kendal Grey

Esta noche, en la más reciente edición de WWE NXT, en el especial denominado WWE NXT New Year’s Evil 2026, vimos cómo la actual Campeona NXT, venció y retuvo su título ante la Campeona WWE EVOLVE, Kendal Grey, quien hacía una semana hasta había celebrado con el título en su poder tras golpearla en NXT.

La lucha fue realmente buena, tuvo una larga duración y ambas han podido demostrar que han mejorado mucho su nivel en el ring en cuanto a luchar individualmente. El final de la lucha llegó porque Grey conectó un súperplex desde el esquinero, Jacy falló luego un rodillazo y Grey casi gana por cuenta de dos. Jacy también le hizo una rodada a espalda, pero la victoria no fue en este punto.

► Momento clave

Grey luego conectó a Jacy con una palanca al brazo, pero Fallon Henley se metió al ring a distraer al réferi, permitiéndole a Lainey Reid sacar del ring a Grey y golpearla. Más adelante, Wren Sinclair luchó con Fallon y Jacy Jayne la arrojó de la ceja del encordado. Grey volvió a conectar su palanca al brazo, pero Jayne con una rodada a espaldas casi gana. Fallon luego atacó a Grey y Jacy le dio duro con su puñetazo giratorio a la cara para noquearla y vencer por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Jacy Jayne y Fatal Influence, más líderes y dominadoras de NXT que nunca. ¿Quién será la próxima que busque quitarle el título?