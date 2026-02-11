WWE NXT: Jackson Drake atacó a Joe Hendry, Campeón NXT

Esta noche, WWE NXT abrió con el ganador de la lucha de escaleras de siete hombres de la semana pasada, el nuevo Campeón NXT, Joe Hendry, quien agradeció a los fans por creer en él.

► The Vanity Project atacó a Joe Hendry en WWE NXT

Hendry dijo que tuvo muchas dudas de sí mismo en la lucha la semana pasada y que pensó en cosas como que nunca había estado en una lucha de escaleras.

Hendry dijo que vio a Ricky Saints a punto de ganar el Campeonato NXT, pero que escuchó a los fans que coreaban su nombre y eso lo ayudó a hacerle frente y a ganarle.

Hendry recordó cómo ganar el Campeonato NXT le hizo recordar lo que ha hecho en su vida: ganar campeonatos de lucha olímpica, que su canción esté como número uno en la lista de más escuchadas, luchar ante Randy Orton en WWE WrestleMania 42 y más.

«Este es solo el comienzo y llevaré a NXT a nuevas alturas. Nosotros, creemos», señaló Joe Hendry antes de ser interrumpido por The Vanity Project.

Jackson Drake dijo que Hendry y lo que ha hecho era increíble, pero que Hendry debería ser un motivador personal y empezar un podcast. Luego, The Vanity Project atacó a Hendry y Jackson Drake elevó en lo alto el Campeonato NXT.

