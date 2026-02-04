WWE NXT: Izzi Dame retuvo al vencer a Thea Hail y Lola Vice

WWE NXT Izzi Dame Campeona Norteamericana NXT

Esta noche, en WWE NXT, vimos cómo Izzi Dame puso en juego y expuso con éxito el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Thea Hail y Lola Vice. La lucha empezó con la campeona saliéndose del ring y Lola VIce yéndosele encima a su rival, a quien dominó. Izzi aprovechó la distracción y las atacó a ambas, pero no pudo concretar nada.

► Momentos clave

WWE NXT Thea Hail Lola Vice Izzi Dame
WWE NXT Thea Hail Lola Vice Izzi Dame

Con una huracarrana, Thea Hail casi gana la contienda. Lola Vice tuvo que intervenir para que la lucha continuara y hubo mucha intensidad, patadas voladoras y movidas aéreas.

Lola Vice puso a Hail en un rear naked choke, hasta que con un sentón bombazo la campeona pudo recuperarse. Pero, Izzi recibió tremenda patadota giratoria a la cabeza de parte de la cubana, quien luego recibió una rodada a espaldas, de la cual salió haciéndole de nuevo el rear naked choke a Hail.

Dame recibió un tremendo DDT de parte de Hail, pero se tomó de la ceja del ring y pateó a su rival. De la nada, Kelani Jordan apareció para atacar con patadas a Lola Vive, luego, le pisoteó la mano derecha con una escalera. No había descalificación en la lucha, pero varios réferis de NXT salieron para llevársela al backstage.

WWE NXT Thea Hail
WWE NXT Thea Hail

Hail aprovechó y con una rodada a espaldas casi le quita el título a Izzi. El final llegó cuando Izzi Dame arrojó contra las sogas a Hail, castigándole la cara y logró acabarla con un powerbomb.

► ¿Y ahora qué?

Habrá que esperar para ver qué nuevas rivalidades siguen para Izzi Dame, ha mejorado mucho en el ring y por qué no, podría ir por el Campeonato Femenil NXT.

