WWE NXT: Izzi Dame retuvo al vencer a Thea Hail y Lola Vice

Esta noche, en WWE NXT, vimos cómo Izzi Dame puso en juego y expuso con éxito el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Thea Hail y Lola Vice. La lucha empezó con la campeona saliéndose del ring y Lola VIce yéndosele encima a su rival, a quien dominó. Izzi aprovechó la distracción y las atacó a ambas, pero no pudo concretar nada.

► Momentos clave

Con una huracarrana, Thea Hail casi gana la contienda. Lola Vice tuvo que intervenir para que la lucha continuara y hubo mucha intensidad, patadas voladoras y movidas aéreas.

Lola Vice puso a Hail en un rear naked choke, hasta que con un sentón bombazo la campeona pudo recuperarse. Pero, Izzi recibió tremenda patadota giratoria a la cabeza de parte de la cubana, quien luego recibió una rodada a espaldas, de la cual salió haciéndole de nuevo el rear naked choke a Hail.

Dame recibió un tremendo DDT de parte de Hail, pero se tomó de la ceja del ring y pateó a su rival. De la nada, Kelani Jordan apareció para atacar con patadas a Lola Vive, luego, le pisoteó la mano derecha con una escalera. No había descalificación en la lucha, pero varios réferis de NXT salieron para llevársela al backstage.

Hail aprovechó y con una rodada a espaldas casi le quita el título a Izzi. El final llegó cuando Izzi Dame arrojó contra las sogas a Hail, castigándole la cara y logró acabarla con un powerbomb.

► ¿Y ahora qué?

Habrá que esperar para ver qué nuevas rivalidades siguen para Izzi Dame, ha mejorado mucho en el ring y por qué no, podría ir por el Campeonato Femenil NXT.