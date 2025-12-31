WWE NXT: Ethan Page retuvo ante Moose el Campeonato Norteamericano

En la primera lucha de la más reciente edición de WWE NXT, vimos cómo el talentoso Campeón Norteamericano NXT, Ethan Page, logró retener su título ante Moose, de TNA Wrestling.

► Momento clave

El final llegó cuando Moose conectó una spear, pero no pudo cubrir de inmediato porque cayó sobre su hombro lastimado. Cuando cubrió, Page pudo romper el toque de espaldas tocando las sogas con su pie. Moose buscó conectar otra spear, pero Page rodó fuera del ring.

Moose luego fue arrojado de espaldas contra las escaleras metálicas. Page conectó un Frog Splash para una cuenta en dos segundos. Page luego conectó su Twist Grin para obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

El 2026 iniciará a lo grande para Ethan Page, pues también es Campeón Mixto de Parejas AAA junto con Chelsea Green.