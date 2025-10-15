WWE NXT Esencial | Trick Williams ataca a Ricky Saints rumbo a Halloween Havoc

En la más reciente edición de NXT, realizada anoche martes 14 de octubre de 2025, vimos cómo el talentoso y flamante Campeón NXT, Ricky Saints, abrió la noche con una apasionada promo, en donde dijo que aunque todo estaba en su contra, había logrado vencer a Trick Williams para ganar el Campeonato NXT.
Sumado a esto, dijo que retaba a una lucha en donde expondría su título por primera vez, justo ante el exmonarca, en una revancha. Aunque su gesto fue bueno, Williams lo vio de otra manera y le mandó un mensaje ya para cerrar el show: lo atacó brutalmente en backstage.
► Así fue el ataque de Trick Williams al Campeón NXT, Ricky Saints, de cara a su lucha en Halloween Havoc
Damas y caballeros, por favor denle la bienvenida al Campeón de NXT, ¡Ricky Saints!
— VIC JOSEPH: Booker, este hombre no puede estar contento con lo que pasó la semana pasada en Showdown. Trick Williams no solo abandonó NXT, no solo dejó al equipo… también dejó tirado a Ricky Saints.
— BOOKER T: «¿Quién eligió ese equipo, eh? Trick se puso como co-capitán. Espera, ¿quién eligió al equipo?«
— VIC JOSEPH: «Los dos, eran co-capitanes».
— BOOKER T: «Entonces Ricky Saints no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo, ¿ok? No puedo esperar a escuchar lo que el campeón tiene en mente. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, verdad?«
— VIC JOSEPH: «No lo estoy, ellos eligieron los equipos juntos».
— RICKY SAINTS: «Nunca me canso de eso, solo para que lo sepan. Quise salir aquí y decir algo claro: la semana pasada en Showdown quedaron dos cosas muy evidentes. Primero: cuando me ponen contra las cuerdas, cuando todo está en mi contra, peleo y lucho con el alma. No solo por mí, sino por todos ustedes aquí presentes. Y lo segundo: cuando las cosas se ponen difíciles… Trick Williams se dobla bajo la presión. Como origami, se dobla. Y esa, precisamente, es la diferencia entre tú y yo, Trick.
«No voy a mentir: la noche en que gané el Campeonato NXT, todo me quedó claro. En ese mismo instante, al tener el título en mis manos, lo entendí todo. Pero tú, Trick Williams, aún no entiendes nada. Dices que tú construiste este lugar, que eres ‘la cara de NXT’. Pero, hombre, ni siquiera has sabido mantenerlo en orden. Abandonaste este lugar. Te fuiste creyendo que estás por encima de todo. Estás delirando, estás loco… estás siendo estúpido.
«Pero con todo eso dicho, te voy a dar la oportunidad de probar que estoy equivocado. Muchos campeones esperan a que alguien gane una batalla real o se convierta en retador número uno. Yo soy Ricky Saints. Esta es The Absolute Era. Y estoy eligiendo mi momento. Así que, Tricky, te estoy retando oficialmente. Te reto a luchar en Halloween Havoc, por el Campeonato NXT».
— TRICK WILLIAMS (apareciendo en el Titantron, en la pantalla gigante): «Whoa, whoa, whoa, cálmate, Pretty Ricky. No es mi culpa que no pudieras terminar el trabajo la semana pasada cuando me fui. Andas diciendo que eres ‘El Hombre’, que cargas con la marca, ¿no? Pero la verdad es que solo estás siguiendo mis pasos. Y todos sabemos que estas botas talla 15 te quedan grandes, hermano.
«¿Sabes cuál es la diferencia real entre tú y yo? Tú has pasado toda tu vida luchando para convertirte en “El Hombre” aquí. Yo no esperé en ninguna fila. Soy VIP. Desde que llegué, estuve en el centro de atención. Y eso no lo soportas, Ricky. Te molesta. Te da rabia porque estoy haciendo todo lo que tú soñaste… solo que lo hago mejor, y me veo mejor mientras lo hago. Estás presionado, estás furioso.
«Tan furioso que quieres poner en juego tu título de NXT. ¿Quieres que Trick Williams sea tres veces Campeón NXT? Bueno, será en mi momento. Nos vemos pronto, campeón».
— RICKY SAINTS: «¿“Tu momento”? No, tu tiempo se acabó. Y te diré algo: con toda esa manteca de cacao que te echas, seguro te resbalaste, te diste un golpe en la cabeza y por eso estás hablando estupideces. Pero no me sorprende que no tuvieras el valor de venir aquí a dar la cara como un hombre. Está bien, porque ese mundo de fantasía en el que vives… lo voy a reventar. Y te voy a mostrar por qué soy Ricky Saints. Soy absoluto. Así que sí, hablemos de eso».
— VIC JOSEPH: «Ricky Saints no quiere hablar, quiere pelear y luchar. El campeón lanzó el desafío por su propio título. Saints quiere a Trick Williams en Halloween Havoc».
Más de media hora después, mientras Ava, la Gerente General de NXT, hablaba tras bambalinas, ocurrió el inesperado ataque a traición de Trick Williams para Ricky Saints:
— TRICK WILLIAMS (atacando a Ricky Saints): «Sí, pero será cuando yo lo decida, hermano».
— AVA: «¡Trick, qué estás haciendo! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ahora! ¡Dios mío!¡Médicos! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Médicos, rápido!»