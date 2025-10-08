WWE NXT ESENCIAL | The Hardy Boyz (Jeff Hardy y Matt Hardy) ganan el Campeonato de Parejas NXT

La noche de ayer, WWE realizó una edición más de NXT, pero esta fue especial, ya que fue denominada NXT Showdown, y allí, luchadores de TNA aparecieron para mostrar su talento, luego de que desde hace unas semanas hubieran invadido la marca.

En una de las luchas más esperadas de la noche, se llevó a cabo un combate Winner Takes All, en donde el ganador se llevaba todos los títulos en juego. Al final, los legendarios Jeff Hardy y Matt Hardy (The Hardy Boyz), lograron no solo retener el Campeonato Mundial de Parejas TNA, sino ganar también el Campeonato de Parejas NXT, al vencer a Dion Lennox y Osiris Griffin de DarkState.

► Así fue como Jeff Hardy y Matt Hardy ganaron el Campeonato de Parejas NXT

El réferi ordenó la salida de Cutler James y Saquon Shugars del ring, rumbo al vestidor, y ahí sí dio inicio el combate, con Jeff y Matt dominando a Lennox durante varios minutos, hasta que Matt intentó volar hacia fuera del ring, pero Griffin lo detuvo y le permitió a Lennox darle una patadota. Griffin empezó a dominar a Matt con un codazo giratorio, luego, buscaron atacarlo en equipo en el esquinero, pero Matt escapó y dio el relevo a Jeff, quien logró una rápida rodada a espaldas que casi le dio la victoria.

Lennox luego hizo lopropiocon Jeff, y DarkState continuaron dominando a Jeff. Sin embargo, hubo algo bastante gracioso y fue que Osiris intentó conectarle a Jeff una guillotina, pero Jeff se olvidó de caerse a la lona y aun así, Osiris lanzó la guillotina y Jeff se echó para atrás al oír el golpe, resultando gracioso y hasta molesto para los fans.

Tras esto, Matt conectó el Side Effect sobre Lennox y un DDT, así como The Three Faces Of Deletion, y junto a Jeff lo castigaron, pero Griffin rompió el toque de espaldas que le hicieron para salvar su campeonato. Griffin atacó con un doble powerbomb a Matt, pero Jeff fue quien rompió esta vez el toque de espaldas.

Matt atacó con su Twist Of Fate tanto a Griffin como a Lennox y Jeff Hardy le cayó encima a Lennox con su Swanton Bomb para obtener la victoria por cuenta de tres y hacer historia.