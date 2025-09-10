WWE NXT ESENCIAL | Tiffany Stratton, Rhea Ripley y Stephanie Vaquer regresan a casa

En la más reciente edición de NXT, muchos fans se llevaron una gran sorpresa. Y es que, absolutamente, de la nada, tres grandes figuras de la lucha femenil de la marca, volvieron a casa. Y todo, para hacer frente a tres de las más populares luchadoras de NXT. Se trata de nada más y nada menos que de la actual Campeona WWE, Tiffany Stratton, la ex Campeona Mundial, Rhea Ripley, y la posible futura campeona mundial, Stephanie Vaquer.

Sus rivales: Fatal Influence, el equipo liderado por la Campeona NXT, Jacy Jayne, junto a sus fieles secuaces como lo son Fallon Henley y Jazmyn Nyx, quienes se han venido abriendo paso con buenas luchas en NXT, aunque estando lejos del nivel que en el pasado mostraron Stratton, Ripley y Vaquer, todas, excampeonas NXT, mientras que solo Jayne ha sido portadora del título máximo en The Fatal Influence.

► Así fue el encontronazo entre las veteranas Tiffany Stratton , Rhea Ripley y Stephanie Vaquer , con Fatal Influence

— JACY JAYNE: «No me importa cuál de ustedes falló, las dos dicen ser campeonas, yo soy la Campeona NXT y yo mando en esta división, ¿y esto es lo que hacen? ¿Humillarme? ¡Cómo se atreven! ¡Yo soy la que manda aquí! Esto se trata de mí.

— VIC JOSEPH: «¿Y ahora quién demonios acaba de llegar?«

(En ese momento, apareció una tremenda camioneta en el estacionamiento de NXT y nos fuimos a cortes comerciales)

— JACY JAYNE: «No, no, no… Fatal Influence no se va a quedar fuera de NXT Homecoming. Y si Fallon y Jazmyn fallaron, eso es problema de ellas, no mío. Yo no soy niñera de nadie. Ya estoy harta de cargar a este grupo sobre mi espalda. Y la falta de reconocimiento por todo lo que hago es patética. No llegué hasta aquí gracias a ninguna de ustedes. A diferencia del resto de mujeres en WWE, yo no necesito sus aplausos, ni su respeto. No necesito a nadie. La única persona que necesité fue a mí misma. ¡Soy LA MEJOR Campeona NXT de todos los tiempos! Y sí, les guste o no, yo llevé el Campeonato Knockouts TNA Wrestling bajo mis condiciones».

(En ese momento, apareció de la nada «La Primera» Stephanie Vaquer)

— VIC JOSEPH: «¡La “Dark Angel” está aquí, Booker T! Las sorpresas no paran esta noche».

— STEPHANIE VAQUER: «Jacy, te doy crédito porque me quitaste el Campeonato Femenil NXT. Lo sé. Pero, yo tuve al mismo tiempo el Campeonato Femenil NXT y el Campeonato Norteamericano Femenil NXT. Y lo hice por mí misma. Y en Wrestlepalooza voy a ser campeona otra vez, así que no estoy de acuerdo contigo».

— JACY JAYNE: «Hey, Steph, qué gusto verte. Mira, somos tres contra una».

— STEPHANIE VAQUER: «¡Cállate! Mira, te tengo una pregunta: ¿Sabes qué hora es?»

(«IT’S TIFFY TIME!» En ese momento, la ex Campeona NXT, Tiffany Stratton, apareció en SmackDown)

— VIC JOSEPH: «La Campeona WWE volvió a casa».

— TIFFANY STRATTON: «¡NXT! Se siente tan bien estar aquí en casa. Jacy, por si lo olvidaste, yo soy la Campeona WWE. La campeona con el reinado más largo en toda la empresa. He vencido a Charlotte Flair, Trish Stratus, Jade Cargill, y la lista sigue. Fallon, incluso a ti ya te gané antes. Y también tuve ese Campeonato Femenil NXT. Así que Jacy, ¿tú te llamas la mejor campeona de todos los tiempos? ¡No lo creo!

— JACY JAYNE: «Entiendo lo que pasa aquí: parecen esos ‘súper seniors’ que ya se graduaron, pero quieren volver al colegio para sentirse cool otra vez. Eso es triste. Muy triste. Da hasta vergüenza».

— RHEA RIPLEY: «No sé cómo se va a sentir “Mami” al que la llamen ‘súper senior'».

— STEPHANIE VAQUER: «No muy bien».

— RHEA RIPLEY: ¿La mejor Campeona NXT de todos los tiempos? Jacy, lo dudo mucho. Y si tanto quieren ir a Homecoming, perfecto, está muy claro: son tres de ustedes contra tres de nosotras. Así que… Nos vemos en Full Sail».

— VIC JOSEPH: «Aquí vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡El caos estalla! Como siempre decimos, un martes en NXT puedes esperar lo inesperado. Jacy debe estar furiosa, porque Fatal Influence tiene enfrente a tres de las mujeres más dominantes que han pasado por NXT. Dicen que no hay lugar como el hogar. La próxima semana, en Homecoming, vamos a demostrar que no siempre es así».