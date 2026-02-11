WWE NXT Esencial | Joe Hendry defendió el Campeonato NXT y Sol Ruca retará a Jacy Jayne

Anoche en NXT, los fans de WWE vivieron una noche bastante interesante. Joe Hendry abrió el show para hablarles a los fans luego de que la semana pasada, ganó una lucha de escaleras de siete hombres para ganar el Campeonato NXT, que estaba vacante luego de que Oba Femi fuera llamado al elenco estelar.

► Así fue lo más destacado de Joe Hendry y Sol Ruca en WWE NXT

Hendry dijo que jamás pensó en lograr todo lo que ha logrado y que, incluso, antes de dicha lucha, tuvo dudas en él, pero recordó que ha ganado campeonatos de lucha olímpica, hizo que su canción estuviera en la cima mundial y luchó ante Randy Orton en WrestleMania 41.

Luego, The Vanity Project, el equipo conformado por Ricky Smokes, Brad Baylor y el Campeón WWE EVOLVE, Jackson Drake, quien felicitó a Hendry por ser increíble, y le dijo que debería dedicarse a dar clases de motivación y empezar un podcast… Allí, fue atacado por The Vanity Project y se informó que minutos después, Hendry iba a tener su primera defensa titular ante Drake.

Cerca de media hora después, se dio el combate. Smokes y Baylor arrojaron a Hendry contra las escaleras metálicas del ring, pero el réferi los vio y los mandó a las dudas. Hendy atacó con una desnucadora y un fallaway slam a Drake, quien le hizo una corbata desde las sogas para mandarlo a volar.

Hendry luego atacó a Drake con un powerbomb contra la lona y lo remató con su Standing Ovation para ganar. Sin embargo, la noche cerró mal para él, pues Ricky Saints apareció de la nada y lo atacó a traición, para elevar el Campeonato NXT, dejar claras sus intenciones y marcharse.

En el evento estelar, Sol Ruca y Zaria, quienes llevan ya varios meses con problemas internos en su equipo, y en semanas recientes hasta se han “golpeado” accidentalmente, se enfrentaron a Kendal Grey y Wren Sinclair. En esta lucha, había una motivación especial: la que lograra el toque de espaldas o hacer rendir a su rival, iba a convertirse en la nueva retadora de Jacy Jayne por el Campeonato NXT.

El final llegó cuando Zaria atacó con una spear a Grey y puso a Sinclair en sus hombros para castigarla con un F5. Sin embargo, Zaria no se dio cuenta de que Ruca le quitó el relevo. Ruca se metió y atacó a Grey con un Sol Snatcher desde lo alto de las sogas y le hizo el toque de espaldas para ganar la lucha y obtener la oportunidad por el Campeonato Femenil NXT. Fatal Influence: Fallon Henley, Lainey Reid y Jacy Jayne aparecieron. Jayne careó desde lejos con Ruca.